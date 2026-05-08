Necat British College kız atletizm takımı, Bursa’da düzenlenen Türkiye Yıldızlar Atletizm Şampiyonası’nda okulunu ve KKTC’yi temsil ediyor.

Türkiye’nin farklı bölgelerinden genç sporcuların katıldığı şampiyonada piste çıkacak olan takım, organizasyon öncesinde başarı dilekleriyle uğurlandı.

Genç atletlerin şampiyonadaki performansı merakla beklenirken, takımın hem okulunu hem de KKTC’yi en iyi şekilde temsil etmesi hedefleniyor.

Yetkililer ve okul yönetimi, sporculara başarılar dileyerek, genç atletlerin elde edeceği sonuçların gurur kaynağı olacağını ifade etti.