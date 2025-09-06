Kanada, İsrail’in Lübnan’daki Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü (UNIFIL) askerlerini hedef alan saldırısını kınayarak barış gücü unsurlarının korunması çağrısında bulundu.

Kanada Dışişleri Bakanlığının, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "Kanada, İsrail kuvvetleri tarafından UNIFIL barış gücü askerlerinin yakınına dört el bombası atılmasını kınıyor." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, "Kanada, barış gücünün korunması ve BM Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) 1701 sayılı kararının tam olarak uygulanmasını talep etmektedir." denildi.

UNIFIL, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun, 2 Eylül'de Lübnan'ın güneyinde yol temizleme çalışması yapıldığı sırada barış gücü personelinin yakınına 4 el bombası attığını, bunun ateşkes anlaşmasından bu yana "en ciddi saldırılardan biri" olduğunu bildirmişti.