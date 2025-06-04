Kaner Şirketler Grubu’nun “Dumansız Ada” mottosuyla Kuzey Kıbrıs’ta başlattığı dönüşüm yolculuğu sekizinci yılını kutluyor. 2017 yılında başlayan bu dönüşüm, bugün gelişmiş teknolojiler ve kullanıcı odaklı inovasyonlarla zenginleşerek, yetişkin kullanıcıları daha bilinçli tercihlere yönlendiren bir harekete dönüştü. Bu yıldönümünde, teknoloji ve tasarımı buluşturan IQOS ILUMA i™️ serisinin yeni modelleri — ILUMA i ve ILUMA i PRIME — piyasaya sunulacak.

“Dumansız Ada” hedefiyle 2017 yılında yola çıkan Philip Morris International’ın Kuzey Kıbrıs distribütörü Kaner Şirketler Grubu, IQOS’un adadaki 8. yıl dönümünü özel etkinliklerle kutluyor. 8. yıl dönümü nedeniyle konuşan Kaner Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Üyesi A. Serhan Kaner, “Sigaradan kaynaklanan zararı engellemenin en iyi yolu hiç sigara kullanmamaktır. Ancak kullananlar için zararı azaltmak amacıyla sigaraya kıyasla daha iyi alternatiflerin tercih edilebileceğini bilimsel çalışmaların ışığında söyleyebiliriz. Kaner Şirketler Grubu olarak aksi halde geleneksel tütün ürünlerini kullanmaya devam edecek yetişkinlerin bilim, inovasyon ve teknolojinin desteklediği, yanmanın olmadığı, duman ve kül oluşturmayan ve sigaraya kıyasla riski azaltılmış alternatiflerle tanışmasının ve bilinçli tercihler yapmasının önemine inanıyoruz. Biz de bu bilinçli tercihlerde, en ileri teknolojiyi ve doğru bilgiyi sunmayı sorumluluğumuz olarak görüyoruz. ‘Dumansız Ada’ mottosuyla Philip Morris International’ın Dumansız Gelecek vizyonunun bir parçası olmaktan dolayı gurur duyuyoruz. Sekiz yıl önce ‘Dumansız Ada’ dediğimizde bu bir hedef değil, bir sorumluluktu. Bugün geldiğimiz noktada, bilim ve teknolojinin sunduğu imkanlarla daha fazla yetişkin tütün ürünü kullanıcılarına sigaraya kıyasla daha iyi alternatifler sunabiliyor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. IQOS’un gelişen son teknolojisi sayesinde artık kullanıcılarımıza çok daha temiz, zahmetsiz ve esnek bir deneyim sunabiliyoruz” dedi.

Yeni ILUMA i cihazları, kullanıcı deneyimi ve geri bildirimleri temel alınarak geliştirilen özellikleriyle öne çıkıyor. Temizlik gerektirmeyen sistemi, dokunmatik ekran üzerinden anlık bilgi paylaşımı, ara verme imkanı sayesinde kullanıcıların ihtiyaç ve beklentilerine daha duyarlı, kişiselleştirilmiş bir deneyim sunuyor. Bu ürünler tamamen risksiz olmamakla birlikte, aksi halde geleneksel tütün ürünlerini kullanmaya devam edecek yetişkin kullanıcılar için daha bilinçli bir alternatif sağlamayı hedefliyor.

Kaner Şirketler Grubu, IQOS’un adadaki 8. yıldönümü kapsamında gerçekleşen etkinliklerde mevcut kullanıcılarıyla yeniden buluşmayı ve yetişkin tütün ürünü kullanıcılarını gelişen teknolojilerle tanıştırmayı sürdürüyor. “Dumansız Ada” vizyonu, önümüzdeki yıllarda da adada daha bilinçli tercihlerle şekillenen bir geleceğe katkı sağlamayı hedefliyor.

Dünya genelinde 70’in üzerinde ülkede yetişkin sigara kullanıcılarına sunulan IQOS ile 32 milyondan fazla kişi sigaradan tamamıyla uzaklaşarak, bilim ve teknoloji ile gelişen daha iyi bir alternatife geçiş yaptı.

IQOS ILUMA i™️ ile ilgili tüm güvenlik bilgilerine iqosnc.com'daki Önemli Bilgiler bölümünden erişilebilir.