Başbakan Yardımcılığı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığına bağlı Gençlik Dairesi Müdürlüğü Kantara Yaz Kampları başlıyor.

Gençlik Dairesinden verilen bilgiye göre, kamplara online başvurular 20 Haziran tarihinde kamp.genclik.gov.ct.tr adresinden sistemin açılmasıyla birlikte yapılmaya başlanacak ve yatak kapasitesi dolana kadar kayıtlar devam edecek.

Gençlik Dairesi Müdürü Hakan Özsaygın, kamplarla ilgili açıklamasında ders ortamından uzak eğlenceli bir kamp programı hazırladıklarını belirtti.

Kamplar 5 gece 6 gün sürecek ve ücreti bin 200 Türk Lirası olacak.

Kamp tarihleri şöyle:

"1-6 Temmuz – 6 ve 7. Sınıflar; 8-13 Temmuz – 12. Sınıf; 15-20 Temmuz – 9 ve 10. Sınıf; 22-27 Temmuz – 7 ve 8. Sınıflar; 5-10 Ağustos – 10 ve 11. Sınıflar; 12-17 Ağustos – 6 ve 7. Sınıflar; 19-24 Ağustos – 9 ve 10. Sınıflar; 26-31 Ağustos – 7 ve 8. Sınıflar; 02-07 Eylül – 10 ve 11. Sınıflar"