Halkın Partisi (HP) Girne İlçe Başkanı ve Merkez Yürütme Organı Üyesi Çağın Çağatay Karataş, tanıtımı yapılan 5 yıllık Kalkınma Planı'nın gerçeklerle örtüşmediğini savundu.

Karataş yaptığı yazılı açıklamada, planda, eğitim alanında teknolojik altyapının güçlendirilmesi, güvenli okulların inşa edilmesi, tam gün eğitime geçilmesi ve göçmen/mülteci öğrenciler için özel eğitim programları hazırlanması gibi hedeflerin yer aldığını ifade ederek, bu vaatlerin geçmiş yıllarda da dillendirildiğini, ancak uygulamada hiçbir somut gelişme yaşanmadığını ileri sürdü.

“Üç yıldır benzer vaatler duyuyoruz” diyen Karataş, okul binalarının onarım çalışmalarının tamamlandığını kaydederek, iki günlük tam gün eğitime geçişte dahi ciddi eksiklikler olduğunu öne sürdü.

Kalkınma Planında, sağlık alanında ise hastanelerin altyapısının modernize edilmesi, tıbbi ekipmanların yenilenmesi ve nitelikli sağlık personelinin artırılması gibi düzenlemelerin yer aldığına işaret eden Karataş, bu vaatlerin de yıllardır tekrarlandığını ancak sağlık sistemindeki çöküşün devam ettiğini savundu.

Kalkınma planlarının ancak liyakat sahibi yöneticiler ve uzman kadrolar ile hayata geçirilebileceğini belirten Karataş, mevcut yönetim anlayışının buna uygun olmadığını iddia etti.

“Bir kalkınma planı elbette gereklidir. Ancak bunu hayata geçirebilecek, projeleri olan, çözüm odaklı yöneticilere de ihtiyaç var” diyen Çağın Çağatay Karataş, aynı kişilerden farklı sonuçlar beklemenin geleceği kaybetmek anlamına geldiğini savundu.

Birlikte hareket ederek, değişimi sağlamanın elzem olduğunu kaydeden Karataş, kalkınma planlarının sadece kağıt üzerinde kalmaması için halkın bilinçlenmesi ve sorumluluk alması gerektiğini belirtti.