Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler, 50 yıllık “temiz siyaset” geleneğinden geldiklerini ve bunu sürdürdüklerini belirterek, ülkenin ihtiyaç duyduğu değişimin TDP’nin Meclis’te güçlü şekilde yer almasıyla mümkün olacağını söyledi.

TDP’den yapılan açıklamaya göre Çeler, Haber Kıbrıs’ta Ali Baturay’ın programına katılarak seçim hedefleri ve ülkenin sorunlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

6 Aralık seçimlerine kendi kadrolarıyla hazırlandıklarını belirten Çeler, amaçlarının Meclis’e girmenin yanı sıra ülke yönetiminde söz sahibi olmak ve yeni bir yönetim anlayışını hayata geçirmek olduğunu söyledi.

Çeler, TDP’nin yalnızca seçim dönemlerinde değil, uzun yıllardır savunduğu ilkeler doğrultusunda siyaset yaptığını belirterek, yeni dönemde de denetim, güvenlik, hesap sorma, liyakat ve doğru uygulamaların temel öncelikler arasında olacağını vurguladı.

TDP’nin seçimlerde vatandaşlardan "bir dönemliğine de olsa" güçlü bir fırsat istediğini belirten Çeler, bu fırsatın verilmesi halinde partinin ortaya koyacağı icraatlarla kendisini göstereceğini söyledi.

– Karma oy değerlendirmesi

Karma oy kullanan seçmenlerin tercihlerinin tek bir partide yoğunlaşmasının seçim sonuçlarını değiştirebilecek bir etkisi olduğunu savunan Çeler, “Karma oy kullananların tamamı bir partiye yönelse, 4-5 vekile denktir.” değerlendirmesinde bulundu.

İş sağlığı ve güvenliği hakkında da konuşan Çeler, iş sağlığı ve güvenliği kurallarının sektör ve iş ayrımı yapılmaksızın her alanda eksiksiz uygulanması gerektiğini vurguladı.

Çalışanların güvenli koşullarda çalışması, emeklerinin karşılığını alması ve evlerine sağlıklı şekilde dönebilmesinin devletin temel sorumluluklarından olduğunu belirten Çeler, TDP’nin bu alandaki hazırlıklarını anlattı.

Kaliteli sağlık hizmeti, nitelikli eğitim ve güvenli yolların da TDP’nin temel çalışma başlıkları arasında bulunduğunu kaydeden Çeler, kamu hizmetlerinin yurttaşların hayatını kolaylaştıracak şekilde yeniden düzenlenmesi gerektiğini ifade etti.