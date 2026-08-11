Türk pop müzik grubu Karm6, Serdar Ortaç ile gerçekleştirdiği yeni düeti "Ta Burama" için lansman düzenledi.

Beşiktaş'ta bir otelde gerçekleştirilen etkinliğe kültür, sanat ve iş dünyasından birçok kişi katıldı.

Programda basın mensuplarına açıklamada bulunan grubun üyelerinden Ezgi Akliman, çok heyecanlı olduklarını dile getirdi.

Erdeniz Telli, TR pop müzik türünün son dönemde Türkiye'de yeniden gündeme geldiğini belirterek, "Hepimizin yolu açık olsun. Bu akşam buraya gelen herkese teşekkür ederiz." dedi.

Programa katılması beklenen Serdar Ortaç ise yaşadığı rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırıldığı için lansmanda yer alamadı. Ortaç'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.