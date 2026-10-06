Bağımsızlık Yolu (BY) Genel Sekreter Yardımcısı Münür Rahvancıoğlu, karma oy sistemini kaldıran düzenlemenin Anayasaya aykırı olduğunu savundu ve düzenlemeyi Anayasa Mahkemesi’ne taşıma yetkisinin Meclis’te temsil edilen siyasi partilere ait olduğunu belirtti.

Rahvancıoğlu, yazılı açıklamasında, karma oy sistemini kaldıran düzenlemeyi Anayasa Mahkemesi’ne taşıyacağını söyleyen Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediye Başkanı Fırat Ataser’i aradan geçen süreye rağmen başvuruya ilişkin herhangi bir açıklama yapmamakla eleştirdi. Rahvancıoğlu "Ataser’in Anayasa Mahkemesi’ne başvuru yapmasının hukuki açıdan mümkün olmadığını" da belirtti.