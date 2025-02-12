Karpaz bölgesinde etkili olan şiddetli dolu özellikle Yenierenköy, Yeşilköy, Sipahi ve Adaçay’da zarara neden oldu. Dolu yağışı nedeniyle bazı ana yollar bir süreliğine trafiğe kapandı. Doludan dolayı bazı ev, mandıra ve garaj damlarında çökmeler oldu. Bazı evleri de su bastı.

Başbakanlığa bağlı Afet Acil Durum Komitesi Başkanı, Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu, bölgede hasar ve zarar tespit çalışmaları başlatıldığını; Kaymakamlık, belediye, polis ve Sivil Savunma Teşkilatı’nın bölgedeki çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

Dolu yağışı nedeniyle karı andıran manzaraların tadını çıkaran vatandaşlar da oldu.

-Bakırcı

TAK muhabirinin sorularını yanıtlayan Erenköy- Karpaz Belediye Başkanı Hamit Bakırcı, bazı ev ve garajların damlarında hasar oluştuğunu, bazı evleri de su bastığını söyledi. Bazı mandıraların damlarının çöktüğünü, altında kalan hayvanlar olduğunu kaydeden Bakırcı, hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

Dolu yağışının Sipahi, Adaçay ve Yenierenköy’de etkili olduğunu söyleyen Bakırcı, sabahtan beri bölgede olduklarını, yolları açmak için uğraştıklarını ve hemen hemen bütün yolların açıldığını ancak birkaç ara yolda çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Hamit Bakırcı, dolu yağışının kaygan zemin oluşturması nedeniyle bir süre araçların ilerleyemediğini ve yolların kapandığını belirtti. Bakırcı, Yenierenköy’ün girişinden Sipahi’ye kadar olan yolda bir süre böyle bir sıkıntı yaşandığını ancak yolların büyük bir bölümünün doludan temizlendiğini söyledi.

-Cahitoğlu: “Çalışmalarımızı sürdürüyoruz”

Öte yandan Başbakanlığa bağlı Afet Acil Durum Komitesi Başkanı, Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu, İskele ilçesine bağlı Yenierenköy, Yeşilköy, Sipahi ve Adaçay’da yaşanan yoğun dolu yağışıyla ilgili İskele Kaymakamlığı’nın bölgede hasar tespit çalışmalarına başladığını belirtti.

Cahitoğlu, “Erenköy Karpaz Belediyesi ve İskele Polis Müdürlüğü yolların açılması için çalışmalarına devam etmektedir. İskele Belediyesi yolların bir an önce açılması için bölgeye greyder göndermiştir. İskele Kaymakamlığı, Erenköy Karpaz Belediyesi, polis, Sivil Savunma ve muhtarlarımızla birlikte bölgede çalışmalarımızı sürdürmekteyiz." ifadelerini kullandı.

Hüseyin Cahitoğlu ayrıca, Tarım ve Doğal kaynaklar Bakanlığı'nın da üreticinin yanında olduğunu vurgulayarak Tarım Dairesi, Hayvancılık Dairesi ve Genel Tarım Sigortasi Fonu teknik ekiplerinin bölgede hasar tespiti için çalışmalara başladığını belirtti.