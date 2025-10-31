Bolu Kartalkaya'da 36'sı çocuk 78 kişinin yaşamını yitirdiği Grand Kartal Otel yangınına ilişkin davada otel sahibi Halit Ergül, eşi ve 2 kızı dahil 11 kişi ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Sanıklara yangında can veren 44 kişi için ayrıca müebbet hapis cezası da verildi. Cezalarda hiçbir indirim uygulanmadı.

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 21 Ocak'ta 78 kişinin hayatını kaybettiği, 137 kişinin yaralandığı Grand Kartal Otel yangınına ilişkin, aralarında otelin sahibi ve belediye yetkililerinin de bulunduğu 20'si tutuklu 32 sanığın yargılandığı davanın üçüncü duruşmasında karar açıklandı.

Sanıklar Halit Ergül, eşi Emine Ergül ile kızları Elif Aras ve Ceyda Hacıbekiroğlu, otel müdürü Zeki Yılmaz, Gazelle Otel Genel Müdürü Ahmet Demir, otel sahibinin damadı Emir Aras, Sedat Gülener 34 çocuğun ölümüne neden olmaktan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Sanıklar hayatını kaybeden 44 kişi için de müebbet hapis cezasına mahkum edildi. Verilen cezalarda indirim uygulanmadı. Aldıkları ceza nedeniyle tutuksuz yargılanan 2 kişi de tutuklandı.

Cezaların açıklanması salonda alkışlarla karşılandı.

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesince, Bolu Sosyal Bilimler Lisesi'nin spor salonunda özel olarak oluşturulan salonda görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar, yangında yaralananlar ile hayatını kaybedenlerin aileleri, sanık yakınları ve taraf avukatları katıldı. Salonun içi ve çevresinde kolluk kuvvetlerince geniş güvenlik önlemi alındı, yerleşke etrafındaki cadde ve sokaklar trafiğe kapatıldı. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile kayıt altına alınan duruşmanın dördüncü günü, sanık ve avukatlarının esas hakkındaki mütalaaya karşı beyanları dinlendi.

Duruşmada sanıklara, "çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye ve kadına karşı kasten öldürme" suçunun delaletiyle "kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi" ve "neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama" suçlarının uygulanmasına binaen ek savunma hakkı verildi.