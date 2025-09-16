Grand Kartal Otel'de 78 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasına ilişkin davada, savcılık mütaalasını mahkemeye sundu.

Bolu’da 78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel'deki yangın faciasına ilişkin, savcılık 22 Eylül’de yapılacak ikinci duruşma öncesi esas hakkındaki mütalaasını Bolu 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ne sundu.

Savcının 21 sayfalık mütalaasında tutuklu sanıklardan otelin sahibi Halit Ergül, damadı ve otel genel müdürü Emir Aras, Gazelle Otel Genel Müdürü Ahmet Demir ve muhasebe müdürü Kadir Özdemir için "78 kişiyi olası kastla öldürmek", "35 kişiyi olası kastla yaralamak" suçundan ceza talep edilirken, Ergül’ün eşi Emine Murtezaoğlu ile kızları Ceyda Hacıbekiroğlu ve Elif Aras hakkında ise "Bilinçli taksirle" suçundan cezalandırılmaları talep edildi.