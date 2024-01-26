Türkiye'nin Kastamonu ili Taşköprü ilçesinde, yolcu otobüsünün tarlaya devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi yaralandı.

Sürücüsü henüz öğrenilemeyen otobüs Alatarla köyü mevkiinde kontrolden çıkarak tarlaya devrildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk belirlemelere göre kazada 6 kişinin öldüğü, 33 kişinin de yaralandığı belirlendi.

Ekiplerin otobüsten çıkardığı yaralıların çevredeki hastanelere sevki sürüyor.

Kastamonu Valisi Meftun Dallı, TRT Haber'e özel açıklamalarda bulundu:

"İstanbul'dan Sinop'a giden otobüsümüz, Kastamonu Taşköprü Alatarla mevkiinde devrildi. 6 vatandaşımızı maalesef kaybettik. 33 yaralımız var, 3'ünün durumu ağır. Tamamı tedavi altına alınmış durumda. Sabaha karşı 05.50'de olmuş kaza. Yol dümdüz bir yol, muhtemelen bir uyku hali olmuş olabilir diye değerlendiriyor."