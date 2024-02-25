TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Metal Sendikası Onursal Genel Başkanı Pevrul Kavlak, memleketi Kırıkkale'de son yolculuğuna uğurlandı.

TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Metal Sendikası Onursal Genel Başkanı Pevrul Kavlak, sağlık sorunları sebebiyle Ankara'da bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Merhum Kavlak'ın cenaze töreni, Kırıkkale şehir merkezindeki Kavlak Camii'nde yapıldı. İkindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Kavlak, Yeni Mahalle Mezarlığı'na defnedildi.

Kavlak'ın cenaze törenine ailesi ve yakınları, TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Vedat Bilgin, eski Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, Vali Mehmet Makas, AK Parti Milletvekili Mustafa Kaplan, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Uysal Altundağ, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, TÜRK-İŞ yöneticileri ve konfederasyona bağlı sendikaların temsilcileri ile Türk Metal Sendikası üyeleri, siyasi parti temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Cenazeye Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Birinci Medya Kurumu Kurucu Başkanı Ertan Birinci ile Eski Milletvekili Sendkacı Ahmet Çaluda'da da katıldı.