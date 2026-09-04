Girne açıklarında pazar günü meydana gelen gemi faciasının ardından kayıp yakınlarının Girne Limanı önündeki endişeli bekleyişi, altıncı günde de sürüyor.

Türk Deniz Kuvvetleri’ne ait TCG Işın ve TCG Alemdar tarafından yürütülen arama kurtarma çalışmaları hem deniz yüzeyinde hem de deniz altında devam ediyor.

Arama kurtarma çalışmalarına Türkiye ve KKTC’ye ait askeri gemi ve botların yanı sıra Türkiye’den bölgeye gönderilen askeri uçak, insansız hava araçları (İHA) ve helikopterler destek veriyor.

Aileler, sıcak havaya rağmen liman önünde kurulan çadırlarda yakınlarından gelecek haberleri endişeli ve üzgün halde bekliyor.

- “Gemi kazasında can kaybı 12’ye yükseldi”

Başbakan Ünal Üstel, bu sabah Girne Turizm Limanı girişinde kayıp yakınlarıyla bir araya geldi. Üstel, daha sonra yaptığı açıklamada arama çalışmalarında iki kişinin daha naaşına ulaşıldığını belirterek, kazada hayatını kaybedenlerin sayısının 12’ye yükseldiğini açıkladı.

Üstel ayrıca, kayıp 16 kişi için arama kurtarma çalışmalarının kesintisiz sürdüğünü kaydetti.

- Kurum ve kuruluşlardan ailelere destek

Girne Belediyesi, bölgedeki oteller, kurum, kuruluş ve işletmeler liman önünde bekleyen ailelerin ihtiyaçlarının karşılanmasına destek veriyor. Ailelere gün boyunca su ve yiyecek temin ediliyor.