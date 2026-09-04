Hür İşçi Sendikaları Federasyonu’na (Hür-İş) bağlı Kıbrıs Türk Liman ve Taşıt İşçileri Sendikası (Liman-Sen), Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı hakkında, liman çalışanlarının haklarıyla ilgili sürecin yürütülmesinde “görevini ihmal ettiği” iddiasıyla soruşturma açılması çağrısında bulundu.

Hür-İş Federasyonu Genel Sekreteri Ali Yeltekin, yazılı açıklamasında, Liman-Sen’in 1 Ekim 2024-30 Eylül 2026 dönemini kapsayan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı başkanlığındaki Hakem Kurulu ile imzalanan Toplu İş Sözleşmesi bulunmasına rağmen özlük ve sosyal hakların yürürlüğe konmadığını ileri sürdü.

Yeltekin, sendikanın, 42/96 sayılı yasal mevzuat kapsamında Uzlaştırma Kurulu’nun toplantıya çağrılması için birçok kez girişimde bulunduğunu ancak ilgili bakanlığın bu yönde adım atmadığını savundu.

Liman çalışanlarının özlük haklarının Yasa Gücünde Kararname ile sürdürüldüğünü kaydeden Yeltekin, 90 günü aşmasına rağmen yasalaşmayan yasa gücünde kararnamelerin nisan ayında Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildiğini belirtti.

Bakanlar Kurulu tarafından limanlara atanan kayyumların görevlerini yerine getirmediği ve yasalara uygun hareket etmediğini de öne süren Yeltekin, süreç ve denetimde ihmalkarlık olduğunu ileri sürdü; soruşturma talebinde bulundu.