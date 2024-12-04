Kıbrıs'taki Kayıp Şahıslar Komitesi’ne (KŞK) Stelios Hayırsever Vakfı tarafından kazı ekipmanı bağışında bulunuldu.

KŞK’den yapılan açıklamada, “dün, Stelios Hayırsever Vakfı Stelios Haji-Ioannou tarafından Kıbrıs'taki Kayıp Şahıslar Komitesi’ne destek katkıları çerçevesinde 45 bin euro değerinde bir kazı ekipmanı bağışında bulunulduğu” belirtildi.

Açıklamada, “bu ekipman bağışıyla, Komite'nin kayıp şahısların kalıntılarının tespit edilmesi için yapılan kazı ve kimliklendirme çalışmalarına ivme kazandırmak ve uzun yıllardır aileleri etkileyen belirsizliğin sona erdirilmesinin hedeflendiği” kaydedildi.

KŞK tarafından kayıp şahısların gömülü oldukları yerden çıkarılması, kimliklendirilmesi ve ailelerine iade edilmesine yönelik yürütülen proje kapsamında, Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum kayıplardan, şu ana kadar toplam 1,051 kişinin kimliklendirildiği ve usulüne uygun bir cenaze töreni düzenlenerek ailelerine teslim edildiği belirtildi.

KŞK’nın bu iki toplumlu projeyi sürdürebilmek için bağışçı desteklerine ihtiyaç duyduğu da vurgulandı.