Kayla Güneşel’in Türkçe, İngilizce ve Fransızca olarak kaleme aldığı “Küçük Ördek” isimli kitabı, cumartesi günü Lefkoşa’da Rüstem Kitabevi'nde düzenlenecek etkinlikle tanıtılacak.

10 yaşındaki Kayla, resimlerini de kendi çizdiği hikayesini aynı kitapta, 3 farklı dilde yazdı.

Ailesinden verilen bilgiye göre, Türkçe, İngilize ve Fransızca dillerini rahatlıkla konuşan ve kendini yazılı olarak da ifade edebilen Kayla Güneşel'in hayal gücüyle anlattığı “Küçük Ördek” hikayesi, çocukların yanısıra yetişkinlere de hitap ediyor.

'Küçük Ördek' kitabını, bir hayalin gerçekleşmesi olarak ifade eden Kayla, kitabı yazma sebepleri olarak “kıskançlığın kötü bir şey olduğunu anlatmak, dünyada barış mesajını vermek ve kötülük yapanın kötülük bulduğunu vurgulamak” olduğunu anlattı, desteği için Türkçe öğretmenine de teşekkür etti.

Kitabın lansmanı, 18 Mayıs Cumartesi günü, Rüstem Kitabevi'nde saat 11.00’de gerçekleşecek.