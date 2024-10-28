Hem yurtiçinde hem de yurtdışında ülkemizi başarıyla temsil eden yetenekli sanatçımız Bahar Gökhan, uluslararası arenada tarihi bir başarıya imza attı.

Dünyadan 735 sanatçının başvurduğu ve 28 ülkenin katıldığı SanRemo Senior Müzik Yarışması’nda, ülkemizin bayrağını ses kategorisinde ses ve yorum 'Komite Büyük Ödülü'yle dalgalandırdı.

Uluslararası platformda tanınmayan ülkemizi başarıyla temsil eden Bahar Gökhan, bu ödüllerle tüm Kıbrıs Türk halkına büyük bir gurur yaşattı.