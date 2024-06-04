Türkiye Milli Savunma Bakanlığı, Kayseri'de eğitim için kalkan bir uçağın düştüğünü duyurdu.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kayseri 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığından eğitim için kalkan Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait SF-260D tipi bir eğitim uçağımız henüz bilinmeyen bir nedenle kaza kırıma uğramıştır. Arama kurtarma çalışmalarına başlanmıştır."

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Arama kurtarma çalışmaları başladı, eğitim uçağın düşme sebebi araştırılıyor. 

Uçağı kullanan 2 pilotun şehit olduğu açıklandı.

Editör: Burhan CANBAZ