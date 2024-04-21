Ercan, Girne ve Güzelyurt’taki operasyonlarda yaşları 25 ile 33 arasında değişen 3 kişi uyuşturucudan tutuklandı. Kaza yapan alkollü sürücünün aracından ve evinden uyuşturucu çıktı.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, dün saat 09.15 sıralarında, Ercan Havalimanı'ndan çıkış yapacak F.B.’nin (E-27) valizinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan öğütücü bulundu. Söz konusu şahıs tutuklandı.

Bu sabah saatlerinde Girne’de Manolya Sokak üzerinde, 280 miligram alkollü araç kullanırken trafik kazası yapan, aracındaki aramada yaklaşık 2 gram, evindeki aramada yaklaşık 1 gr ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunan D.K.T.(E-33) tutuklandı.

Öte yandan dün saat 11.30 sıralarında, Güzelyurt’ta Manisa Bulvarı üzerinde trafik ekipleri tarafından durdurulan araçtaki yolcu şüphe üzerine arandı. E.C.’nin (E-25) üzerinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan sigara izmariti bulundu. Söz konusu şahsın muhaceret kontrolünde, ikamet izinsiz olduğu da tespit edildi. E.C. tutuklandı.

Girne’de faaliyet gösteren iş yerinde çalışan, müşterinin tamir için kendisine emanet ettiği dizüstü bilgisayarla cep telefonunu çalan İ.B.A.(E-28) dün Lefke’de tespit edilerek tutuklandı.