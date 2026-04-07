Kaza yaptığı araçta uyuşturucu bulunan H.D. tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre, Dörtyol-Geçitkale ana yolu üzerinde, dün saat 13.00’de H.D.(E-41), yönetimindeki YC 958 plakalı salon araçla Geçitkale Havalimanı çemberine geldiğinde, direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan dışarıya çıkıp çelik bariyerlere çarptı. Kaza sonucu yaralanan olmadı.

Sürücü H.D.’nin aracında polis tarafından yapılan aramada, bahse konu şahsın tasarrufunda içinde uyuşturucu madde olan içilmiş yarım sarma sigara, sigara izmariti ile bir kağıt bulunarak emare olarak alındı. Olay ardından H.D. tutuklandı.