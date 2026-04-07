Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda oturuma ara verilmesinin ardından bekleyiş sürüyor.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman Meclis’e giderek önce sendika başkanları ardından da hükümetle görüştü.

Erhürman, sendikaların taleplerini hükürmete ilettiğini, hükümetin kendi içinde bir değerlendirme yaptığını belirterek, bu değerlendirmenin sonucunun beklenmesini istedi.

Sendikalar adına konuşan Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan da, Erhürman’ın açıklamasının ardından hükümetin tavrını beklediklerini belirtti.

Meclis önünde açıklama yapan Bengihan, taleplerinin net olduğunu söyledi.

Bengihan bu talepleri “El-Sen başkanı Ahmet Tuğcu’nun serbest bırakılması, hayat pahalılığıyla ilgili Yasa Gücünde Kararaname’nin geri çekilmesi ve bugün Meclis’te hayat pahalılığıyla ilgili yasa tasarısının ele alınmaması” olarak sıraladı.

Bengihan, hükümetin erken seçim tarihi açıklaması taleplerinin de geçerli olduğunu kaydetti.

Öte yandan önceki saatlerde polis barikatını aşarak Meclis’e giren bir grup gösterici de binayı terkederek yeniden bahçeye döndü.