Gazimağusa’da aracın camından oyuncak tabanca çıkararak teşhir eden kişi tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre, dün saat 15.30’da Gazimağusa’da İsmet İnönü Bulvarı üzerinde, O.A.U.(E-21) tasarrufunda bulundurduğu oyuncak tabancayı kullanımındaki aracın camından dışarıya çıkarıp göstererek teşhir etti. Bahse konu şahıs suçüstü tutuklandı, oyuncak tabanca da emare olarak alındı.

-Çatalköy'de hırsızlık

Geçen yıl 26 Mayıs’ta Çatalköy’de faaliyet gösteren bir hotel odasından altın yüzük çalınmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada, zanlı olarak aranan F.Ö.(E-26) Ercan Havalimanı’ndan ülkeye giriş yaptığı sırada tespit edilerek tutuklandı