Lefkoşa, Girne ve Lefkoşa-Gazimağusa ana yolunda dün gece geç saatlerde üç alkollü sürücü kaza yaptı. Kazalarda bir kişi yaralandı, iki sürücü tutuklandı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, Girne’deki kaza dün saat 23.50'de Çifteler Sokak’ta meydana geldi.

Uluğbek Gurbanov (E-29), 96 miligram alkollü içki tesiri altında yönetimindeki HY 755 plakalı araçla güneye doğru seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıktı ve bir evin demir kapısına çarptı.

Çarpmanın ardından araç geri geri kuzey istikametine doğru hareket ettiği sırada, evin önünde park halinde bulunan KK 465 plakalı salon aracın arka kısmına da çarptı. Gurbanov, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından tutuklandı.

Kazada yaralanan olmadı. Soruşturma sürüyor.

- Lefkoşa’da alkollü sürücü karşı şeride geçti

Lefkoşa Özker Özgür Caddesi’nde saat 00.05'de alkollü araç kullanan Mehmet Fevzi Kırmızıgül (E-26), karşı şeride geçerek kazaya neden oldu.

Kırmızıgül, 119 miligram alkollü içki tesiri altında yönetimindeki SH 063 plakalı araçla doğuya doğru seyrettiği sırada karşı şeride geçti ve karşı yönden gelen Mustafa Hamit Bekar’ın (E-35) kullandığı NZ 099 plakalı salon aracın sağ yan kısmına çarptı.

Kazada yaralanan olmadı. Kırmızıgül, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından tutuklandı. Soruşturma sürüyor.

- Halkbank Çemberi’nde kazaki kazada sürücü hastaneye kaldırıldı

Gazimağusa-Lefkoşa ana yolundaki Halkbank Çemberi’nde saat 00.15'de meydana gelen kazada yaralanan sürücü hastanede müşahede altına alındı.

Yalçın Eser (E-40), 94 miligram alkollü içki tesiri altında yönetimindeki KE 855 plakalı salon araçla Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada, Halkbank Çemberi’ne yaklaştığında direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağındaki taş refüje ve çember sonundaki bariyerlere çarptı.

Yaralanan Eser, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, müşahede altına alındı. Sürücü aleyhinde alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından yasal işlem başlatıldı. Soruşturma sürüyor.