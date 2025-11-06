Kazakistan’da, Türk dünyasının önde gelen gazetecileri ve medya temsilcileri tarihi bir buluşmada bir araya geldi. Kazakistan Gazeteciler Birliği’nin ev sahipliğinde, Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu öncülüğünde düzenlenen “Uluslararası Türk Dünyası İletişim ve Sanat Sempozyumu” ile “Türk Dünyası Belgesel Film Festivali Ödüllü Belgesel Film Gösterimi”, kardeş ülkeler arasında medya iş birliğine yeni bir sayfa açtı.

Kazakistan’ın başkentinde düzenlenen buluşmada, Türk dünyasından gelen gazeteciler, iletişim ve sanat alanında ortak projeleri konuştu.

Kazakistan Gazeteciler Birliği Başkanı Seyitkazı Mataev ve Başkan Yardımcısı Bayan Ramazanova, Türkiye’den gelen heyeti geleneksel Kazak misafirperverliğiyle karşıladı. Görüşmelerde, iki ülke basını arasında iş birliğinin güçlendirilmesi, ortak medya projeleri ve deneyim paylaşımı konuları ele alındı. Etkinlikte, Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu (TDGF) ile Kazakistan Gazeteciler Birliği arasında önemli bir iş birliği protokolü imzalandı. “Bu protokol ile Türk dünyasının sesini daha gür duyuracağız. Gazetecilerimiz arasında dayanışma güçlenecek, genç gazeteciler desteklenecek ve kültürel bağlarımız daha da pekişecek.”

İyi niyet protokolü de imzalanarak, Türk dünyası medya temsilcileri arasındaki dostluk pekiştirildi. Protokole;

TDGF Başkanı Menderes Demir,

Türkiye Gazeteciler Federasyonu Başkanı Yılmaz Karaca,

Türk İnternet Medya Birliği Başkanı Dr. Süleyman Basa,

Özbekistan Gazetecilerini temsilen Muazzam İbrahimova

ve Kazakistan Gazeteciler Birliği Başkanı Seyitkazı Mataev imza attı.

Kazakistan’daki bu anlamlı buluşma, Türk dünyası medyasında yeni bir dönemin başlangıcı olarak değerlendiriliyor. Katılımcılar, etkinliği “Türk dünyası medyasında tarihi bir dayanışma adımı” olarak nitelendirdi.