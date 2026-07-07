Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) Ebola salgınının yayılmayı sürdürdüğünü ve salgının gerçek boyutlarının henüz tam olarak belirlenemediğini bildirdi.

DSÖ'nün KDC Temsilcisi Anne Ancia, 4 Temmuz itibarıyla ülkede 1561 doğrulanmış vaka tespit edildiğini, salgında 506 kişinin yaşamını yitirdiğini, 254 kişinin ise iyileştiğini açıkladı. Ülkede 10 binden fazla temaslı kişinin takip edildiğini belirten Ancia, mevcut tedavi merkezlerinin yaklaşık yüzde 90 doluluk oranıyla hizmet verdiğini söyledi.

Nüfus hareketliliği, güvenlik sorunları ve sağlık sistemindeki kırılganlığın salgınla mücadeleyi zorlaştırdığını ifade eden Ancia, kapasitenin artırılması için çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

KDC'nin doğusundaki Ituri eyaletinde görülen salgının, nadir rastlanan Bundibugyo Ebola varyantından kaynaklandığı, bu varyant için onaylanmış bir tedavi veya aşının bulunmadığı belirtildi. DSÖ, 17 Mayıs'ta salgın nedeniyle uluslararası halk sağlığı acil durumu ilan etmişti.