Kamu Hizmeti Komisyonu (KHK) Başkanı Ömer A. Köseoğlu bugün gerçekleştirilen Gümrük ve Rüsumat Dairesi ilk atama münhal mevkii IV. Derece Muhafız ve III. Derece Veznedar ile Genel Ortaöğretim Dairesi, Mesleki Teknik Öğretim Dairesi ve İlköğretim Dairesi ilk atama münhal mevkii IV. Derece Okul Sekreteri yazılı sınavlarının sorunsuz geçtiğini söyledi.

Köseoğlu yazılı açıklamasında sınavların Lefkoşa Türk Lisesi, Şht. Hüseyin Ruso Ortaokulu, Atleks Sanverler Ortaokulu, Bülent Ecevit Anadolu Lisesi ve İrsen Küçük Ortaokulu olmak üzere Lefkoşa’da 5 büyük okulda yapıldığını kaydetti.

Toplam 4 bin 407 kişinin başvuru yapmış olmasına rağmen 3 bin 283 kişinin katılldığı sınavlara katılım oranının yüzde 74,5 oluğunu belirten Köseoğlu, bin 124 kişinin sınavlara katılmadığını ve son yıllarda kayıt yaptırıp da sınava katılmayan aday sayısında büyük artışlar gözlemlendiğini ifade etti.

Köseoğlu, Gümrük ve Rüsumat Dairesi ilk atama mevkii IV. Derece Muhafız sınavında ilk üçe giren adayların 94, 90 ve 86 puan aldığını ve Gastronomi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Uzmanı, Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Bölümü ve İşletme Bölümü mezunu olduğunu söyledi.

Köseoğlu, Genel Ortaöğretim Dairesi, Mesleki Teknik Öğretim Dairesi ve İlköğretim Dairesi ilk atama mevkii IV. Derece Okul Sekreteri sınavında ise ilk üçe giren adayların 88 ve 86 puan aldığını, Bilgisayar Programcılığı (Önlisans), Psikoloji,Gıda Mühendisliği ile Fizyoterapi ve Rehabilitasyon mezunu olduklarını vurguladı.

Yapılan sınavlar sonrası resmi web sayfamızdan (khk.gov.ct.tr) açıklanan sonuçların geçici sonuçlar olduğunu kaydeden Köseoğlu, kesin sonuçların üç iş günü boyunca alınacak itirazların değerlendirilmesi sonrası kesinleştirileceğini söyledi.

Yeterlik Sınavlarında 60 ve üzeri puan alan adaylara başarı belgelerinin sonuçların kesinleşmesiyle birlikte, Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı tarafından dağıtılmaya başlanacağını belirten Köseoğlu, "Adaylar, basınımız ve tüm ilgililer sınav sonuçlarına Kamu Hizmeti Komisyonu’na ait resmi web sayfamızdan (khk.gov.ct.tr) ulaşabilir." dedi.