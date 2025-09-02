Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) “Teknecik Elektrik Santrali’nde gaz kaçağı” iddiasının Bakanlar Kurulu ile yasaklanan grevi farklı bir şekilde uygulamaya koymaya teşebbüs etmekten başka bir şey olmadığını" belirtti.

Kıb-Tek tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kurum yönetim kurulu üyeleri gaz kaçağı iddiası iddiası üzerine santralde incelemelerde bulundu. Konuyla ilgili inceleme ve araştırma başlatıldığı kaydedilen açıklamada, süreçle ilgili kamuoyunun bilgilendirileceği de ifade edildi.

Açıklamada, “Gece yarısı 00.00’dan sabah 08.00’a kadar hiçbir şey yokken sabah 08.00’da sendika eyleminin yasaklandığı ve basın açıklaması yaptığı sırada arıtılmış olan boş bir tüpün zehirli ve yanıcı olmayan, tehlike arz etmeyen azot gazı vanasında kaçak olduğu iddiası ve gerekçesi ile santral tahliye edilmek istendi. Bu, Bakanlar Kurulu ile yasaklanan grevi farklı bir şekilde uygulamaya koymaya teşebbüs etmekten başka bir şey değildir” ifadelerini kullandı.

Gazları kontrol eden ekiplerde hiçbir zehirlenme belirtisi olmadığı kaydedilen açıklamada, yukarıda kapıda duran önce iki, daha sonra iki kişi daha olmak üzere toplam 4 kişinin “gazdan zehirlenme” gerekçesi ile hastaneye başvurduğu belirtildi.

-Olayla ilgili inceleme başlatıldı

Olayla ilgili olarak İtfaiye, Sivil Savunma ekipleri, Çevre Dairesi ve polisin gerekli incelemeleri yaptığı belirtilen açıklamada, “Yapılan ilk inceleme ve ölçümlerde ayrıştırma için kullanılan azot gazının 10 PM değeri civarında olduğu ve kimyagerlerimiz tarafından normal seviyede seyrettiği bilgileri tarafımıza aktarılmıştır. Santralimizde insan sağlığını tehlikeye sokacak hiçbir sıkıntı yoktur” denildi.

-4 kişinin sağlık durumları iyi

Klor gazından etkilenen çalışanlar hakkında hastaneden bilgi edinildiği de belirtilen açıklamada, “Gaz zehirlenmesi iddiasıyla hastaneye başvuranlarda hiçbir bulguya rastlanmamıştır, sadece şikayet doğrultusunda müşahede altında tutulmaktadırlar. Çalışanların genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilmiştir” denildi.

Klor gazı ayrıştırma işlemini yapan özel firmadan da bilgi alındığını kaydedilen açıklamada, “Özel firma temsilcilerinden aldığımız bilgiye göre, gece yarısı 00.00’da firmanın çalışmayı durdurduğu, vanaları kapattıklarını ve bugün öğlen saatlerine kadar hiçbir işlem yapılmadığı bilgisi verilmiştir. Ancak biri veya birileri tarafından vanalara müdahale edildiği ve sabah bir vananın açık bulunduğu belirtilmiştir. Şirket, gece saat 00.00’dan sonra hiçbir işlem yapmadığını ve süreçle ilgili olarak polisle gerekli bilgi paylaşımı yapıldığını da tarafımıza bildirilmiştir” ifadeleri yer aldı.