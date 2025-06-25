Kıbrıs Türk Eğitimciler Sendikası (KIBTES), üyesi olduğu Türkiye Memur Sendikaları Konfederasyonu’nun (Memur-Sen) “30. Yıl Vefa Buluşması”na katıldı.

Sendikadan yapılan açıklamada, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla düzenlenen programda sadece bir sendikanın değil, aynı zamanda bir medeniyet iddiasının ve vicdan hareketinin yıldönümüne tanıklık edildiği kaydedildi.

Açıklamada “1995’te dualarla atılan bir tohumdan doğan bu büyük çınar, bugün 1 milyonu aşkın üyesiyle sadece Türkiye’de değil, dünyada da emek mücadelesinin sesi olmaya devam ediyor. Kıbrıs Türk Eğitimciler Sendikası olarak bu anlamlı günü kutluyor; nice 30 yıllara, daha güçlü yarınlara diyoruz.” ifadeleri kullanıldı.