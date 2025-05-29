Kıbrıs Barış Kültürü Merkezi (CPDC), Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Notre Dame Üniversitesi KROC Barış Enstitüsü tarafından düzenlenen küresel barış kongresinde temsil edildi.

Merkezden verilen bilgiye göre, "Stratejik Barış İnşası Akademisi 2025" başlıklı kongreye dünyanın birçok çatışmalı bölgesinden yaklaşık 50 uzman katılarak, barış süreçlerinden çıkarılan dersleri paylaşarak, kapsayıcı ve sürdürülebilir barış yollarını tartıştı.

Meltem Onurkan Samani, katıldığı çeşitli oturumlarda, CPDC’nin yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi verdi. CPDC’nin eski karar alıcıları ve uzmanları bir araya getiren müzakere içerikleri, yurttaşları sürece dâhil eden yöntemleri ve özellikle OPEK grubu ile medya üzerinden yürüttüğü toplum bilgilendirme faaliyetleri paylaşıldı.

Ayrıca, CPDC’nin düzenlediği yurttaş meclisleriyle barış sürecine dair kapsayıcı yol haritası oluşturma çabaları aktarıldı.

Kıbrıs sorununa ilişkin insan hakları ihlallerinin belgelenmesi, karşılıklı bağımlılığı teşvik eden ortak ekonomik girişimler, enerji ve su alanlarında sürdürülebilirlik komiteleri ile federal kültürün öğretilmesine yönelik eğitim çalışmaları CPDC’nin barışa tabandan katkılarının örnekleri olarak sunuldu.

Konferans boyunca Kuzey İrlanda barış sürecinden Monica McWilliams ve Maria Angela Holguín’in danışmanı Francisco Diez gibi isimlerin katıldığı oturumlarda, toplumsal cinsiyet eşitliği ile kadınların süreçlere katılımının önemi, arabuluculuğun zorlukları, barış anlaşmaları sonrası adalet ve uzlaşı süreçleri, Bosna ve Kuzey İrlanda örneklerinden çıkarılan dersler değerlendirildi.