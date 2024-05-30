Kıbrıs Barış Kültürü Merkezi (CPDC) "Güncellenmiş bir Kıbrıs Barış Süreci Tasarımı İçin Sivil Girişim (C-Up)" başlıklı beyin fırtınası çalıştayı düzenledi.

Merkezden yapılan açıklamaya göre, panelistler ve konuşmacılar yurttaşların "müzakereci demokrasi" yaklaşımına dahil edilmesine yönelik farklı seçenekleri incelediler.

CPDC'nin kurucusu Meltem Onurkan-Samani, “Kıbrıs'ta liderlerin çok zor kararlar almalarına yardımcı olacak bir mekanizmamız yok. Onları neredeyse tek başlarına bir odaya gönderiyoruz ve zor bir karara varmalarını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Açıklamada, açılış konuşmacısı Erato Kazakou-Marcoullis’nin ise Kıbrıs sorununu çözme ihtiyacının acil olduğunu söylediği belirtildi.

Panelistlerin dört ana başlık altında seçenekler sunduğu belirtilen açıklamada, oluşturulacak herhangi bir yurttaş Meclisinin her iki toplumdaki siyasi liderlere danışılarak hazırlanmış net bir yetki belgesine sahip olması tavsiyesinde bulunuldu.