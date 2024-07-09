Ada Işığı Çocuk Korosu, Ada Işığı Gençlik Vokal Topluluğu ile Bursa Nilüfer Çocuk ve Gençlik Koroları ve Antakya Polifonik Korolar Derneği Çocuk ve Gençlik Korosu, 3 Temmuz Çarşamba akşamı Mağusa Namık Kemal Meydanı’nda “Cümbez Altı Konserleri 2” adını verdikleri bir konser düzenledi.

Kıbrıs Polifonik Korolar Derneği’nden alınan bilgiye göre, konser, Türkiye’den katılan iki misafir koro ile Ada Işığı Çocuk ve Gençlik Korolarının yaptığı atölye çalışması sonunda verildi.

Suat Şahin, Sezgin Suna ve Erkan Dağlı’nın şefliğinde atölye yapan korolar, ortak şarkılar da seslendirdi. Etkinlikte Samsunlu besteci Gücem Ağmaz’ın “Sevgi Yolu” isimli bestesi seslendirilirken, sözlerini Bülent Fevzioğlu’nun yazdığı “Emanet” şiirinin çoksesli koro bestesi koro şefi Erkan Dağlı’ya ve KPKD Başkanı Rana Uluçay’a takdim edildi. Misafir korolar, ülkedeki tarihi yerleri de gezdi.