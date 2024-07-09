Kıbrıs gazisi emekli deniz astsubayı Erdal Özyurt, Muğla'nın Datça ilçesinde, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılına özel resim sergisi açtı.
Gazi Erdal Özyurt'un (81), Datça Liman Sergi Salonu'nda açtığı ikinci kişisel resim sergisinde, 45 sulu boya ve 1 kara kalem tablo yer alıyor.
Özyurt, AA muhabirine, 30 yıldır resim yaptığını söyledi.
Bugüne kadar 150'nin üzerinde tablo yaptığını, 20'den fazla karma resim sergisine katıldığını belirten Özyurt, "Datça'da ikinci sergim. İlkini pandemi öncesi açmıştım. Çalışmalarımı Kocaeli'deki atölyemde yapıyorum." dedi.
Sergi, 14 Temmuz'a kadar ziyaret edilebilecek.
Editör: Burhan CANBAZ