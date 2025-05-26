Birinci Medya Kurumu Kurucu Başkanı Ertan Birinci, Kıbrıs Genç TV’nin 28. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla duygusal ve anlam yüklü bir mesaj yayımladı. Açıklamasında, kanalın sadece bir televizyon mecrası değil, halkın sesi olma yolculuğunun ta kendisi olduğunu vurgulayan Birinci, Kıbrıs Genç TV’nin 1997 yılından bu yana hem medya tarihinde hem de toplumsal bellekte derin bir iz bıraktığını ifade etti.

“Bu bir mikrofonun yalnızca stüdyolarda değil; sokakta, okul bahçesinde, tarlada yankılanmasının hikayesidir” diyen Ertan Birinci, Kıbrıs Genç TV’nin halkın sözünün, özlemlerinin ve umutlarının ekranlara taşındığı bir medya devrimi olduğunu belirtti.

Birinci açıklamasında, 31 Mayıs 1997 tarihinde başlayan yayın hayatının sıradan bir televizyon macerası değil, bir hayalin, bir idealin, bir inancın yansıması olduğunu kaydetti. Bugün gelinen noktada kanalın sadece bir yayın kuruluşu olmadığını, toplumun hafızasını, direncini ve umudunu temsil ettiğini söyledi.

28 yıllık süreçte birçok genç medya çalışanının yetiştiğini ve bugün farklı kurumlarda başarıyla görev yaptığını hatırlatan Birinci, "Kimisi ilk haberini burada sundu, kimisi ilk kamerayı burada tuttu. Hepsi birer yıldız oldu; ama parladıkları gökyüzü aynıydı: Genç TV’nin emekle örülmüş çatısı" ifadelerini kullandı.

Kanalın, 20 yıldır uydu üzerinden kesintisiz yayın yaparak Kıbrıs’tan dünyaya açılan bir pencere olduğuna dikkat çeken Birinci, diasporaya, dost ülkelere ve kardeş halklara ulaşan bu sesin, evrensel değerlere dayanan bir yayıncılık anlayışı taşıdığını söyledi.

Her türlü zorluk ve imkânsızlığa rağmen yılmadan devam ettiklerini vurgulayan Ertan Birinci, “Bizim için ekran bir araçtı, asıl mesele sesi olmayanın sesi olmaktı” dedi. Genç TV’nin demokrasi, özgürlük, birlik ve barış gibi değerleri ekranlara taşıma misyonunu sürdürdüğünü ifade etti.

Mesajını, “Bugün 28. yaşımıza adım atarken, sadece geçmişi kutlamıyoruz. Aynı zamanda geleceğe daha güçlü, daha umutlu, daha kararlı yürüyoruz” sözleriyle sürdüren Birinci, 28 yıllık bu büyük başarıda emeği geçen herkese teşekkür ederek, “Bu büyük gurur hepimizindir” dedi.

Son olarak, “Doğum günün kutlu olsun Kıbrıs Genç TV” diyerek mesajını tamamlayan Ertan Birinci, kanalın Kıbrıs’ın sesi ve hikâyesi olmaya devam edeceğini vurguladı.