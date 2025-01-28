Kıbrıs Havaları Derneği (KIBHAD) Başkanı Selçuk Garanti oldu.

Dernekten verilen bilgiye göre, tüzük gereği olağan genel kurul toplantısını iki yılda bir gerçekleştiren Kıbrıs Havaları Derneği, 9. Olağan Genel Kurulunu yaptı.

Mehmet Necdet başkanlığında Türkmen Tansel ve Figen Sonap’dan oluşan Divan Kurulu yönetiminde, Kıbrıs Havaları Derneği, 2025-2026 yılları arasında iki yıl görev yapacak kurullarını yeniden belirledi. Kurullarda görev yapacak dernek üyeleri şöyle oluştu:

“KIBHAD Yönetim Kurulu Üyeleri; Selçuk Garanti (Başkan), Canan Özdağ (Genel Sekreter), Müge Beidoğlu (Mali Sekreter), Sinem Akcan Damdelen (Dış İlişkiler Sekreteri), Kadriye Savaşır (Faal Üye), Ahmet Alioğlu (Yedek Üye).

KIBHAD Denetleme Kurulu Üyeleri; Ayhan Önel (Başkan), Sami Saygun (Üye), Fırat Garanti (Üye).

KIBHAD Disiplin Kurulu Üyeleri; Nadire Sökmez (Başkan), Mehmet Alibaba ve Sinan Yorgancıoğlu (Üye).