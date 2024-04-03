Kıbrıs Kağıt Sanatçıları Derneği Eş Başkanı İsmet Tatar ve Dernek Üyesi Emel Samioğlu, Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığına bağlı Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaferyıldızı’na nezaket ve teşekkür ziyareti yapıldı.

Kültür Dairesinden yapılan açıklamaya göre, ziyarette, derneğin yürüttüğü çalışmalar hakkında Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaferyıldızı’na detaylı bilgi verildi.

Şirin Zaferyıldızı, görüşmede yaptığı konuşmada, Kıbrıs Kağıt Sanatçıları Derneği’nin ve Dernek üyesi sanatçıların uluslararası boyuttaki çalışmalarının kendilerini gururlandırdığını ifade ederek geçmişte olduğu gibi önümüzdeki dönemde de Derneğin gerçekleştireceği projelere Kültür Dairesi olarak destek vereceklerini ve işbirliği yapacaklarını belirtti.

Kültür Dairesi olarak her zaman sanatın ve sanatçının yanında olmaya çalıştıklarına dikkat çeken Zaferyıldızı, ülkemiz KKTC’nin sanatı ve sanatçısıyla tanınmasına emek veren tüm sanatçıların şimdiden 15 Nisan Dünya Sanat Günü’nü kutladı.

Zaferyıldızı, Kültür Dairesi olarak 15 Nisan Dünya Sanat Günü’nde bu yıl üçüncü kez takdim edecekleri Kültür ve Sanatla Bir Ömür Hizmet Ödülü’nü verdikleri duayen sanatçılar arasında 2022 yılında İnci Kansu ve 2023 yılında Emel Samioğlu’nun bulunduğunu hatırlatarak bu yıl ödülü alacak olan sanatçılar arasında İsmet Tatar’ın da olduğunu kaydetti ve sanatçılara hayatlarını sanata adayarak geçirdikleri ve yürüttükleri başarılı çalışmalar için teşekkür etti.