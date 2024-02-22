Ulusal Birlik Partisi(UBP) Milletvekili Hasan Taçoy, ülkenin her geçen gün kötüye gittiğini, KKTC’nin “kendisine bir lider” bulamadığını savundu.

Taçoy, “Her geçen gün daha da kötüye gidiyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halen kendisine bir lider bulamadı. Cumhurbaşkanı ve milletvekillerinden oluşan 51 tane önder seçiyoruz, buradan lider ya da liderler çıkması lazım. Ama bu lider henüz çıkmadı” dedi.

Taçoy, UBP ve Yeniden Doğuş Partisi'nin bu yıl; ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin 2025'te yapacağı kurultayda bir değişim hareketi veya bu hareketi sağlayacak bir değişim olacağına inandığını söyledi.

Vatandaşın takdirini almadan lider olunmasını doğru bulmadığını da belirten Taçoy, UBP’de 11 yıl gibi kısa bir sürede altı genel başkan değişmesinin nedeninin iyi analiz edilmesi gerektiğini söyledi.

Vatandaşın siyasilere pek çok ders verdiğini kaydeden Taçoy, “Ben bu yüzden vatandaşıma güvenirim, KKTC insanına güvenirim, UBP üyesine güvenirim. Hangi tarihte yapılırsa yapılsın, UBP üyesi gerekeni yapacaktır” dedi.

Türkiye’yi bu konulara karıştırmak isteyenler olduğunu ifade eden Taçoy, Türkiye’nin bu konulara karışmadığını kaydetti.

Kendisinin de Türkiye ile sürekli her konuda istişare halinde olduğunu belirten Taçoy, ülkedeki tüm gerçekleri Türkiye’ye söylemeye devam edeceğini kaydetti. Taçoy, “Oradaki arkadaşlarıma, muhataplarıma, büyüklerime, abilerime, makamca benden yetkili olan insanlara da bunu izah etme yolunda olmaya devam edeceğim” dedi.

-"Türkiye müdahale etmez"

“Türkiye buraya müdahale etmez” ifadelerini kullanan Taçoy, “Türkiye istedi yapalım” söyleminin hem iki ülke ilişkilerine hem de Türkiye Adalet ve Kalkınma Partisi'ne ciddi şekilde zemin kaybı yaşattırıldığını söyledi.

-“Üstel’in atanma kararı Sucuoğlu ve Tatar’ındır"

Hasan Taçoy, “Sayın Ünal Üstel’in oraya atanması kararını Türkiye almadı. Bu kararı alan iki kişi, Faiz (Sucuoğlu) ve Ersin Bey'dir (Cumhurbaşkanı Tatar). Bu kararı almalarına belki de ‘Hasan güçlüdür, o gelirse gitmesi zor olur’ düşüncesi neden olmuştur” dedi.

-"Anket dağınık bir şey"

Önceki gün basında yer alan bir anketin sonuçlarına da değinen Taçoy, “Adresi, kimin yaptığı, kimin yaptırdığı belli olmayan, dağınık bir şey. 5 bin 850 kişiye sorulmuş, 2 bin 245 kişi cevap vermiş. 3 bin 600 kişi cevap vermemiş. Neden vermemiş? Bunu Ünal Bey görürse ceza kesmesin diye. UBP’de diktatörlük mü var? 3 bin 600 kişi demek ki Ünal Bey'e oy vermeyecek. Vatandaş ‘biz memnun değiliz’ diyor. Anketi bu şekilde okumak lazımdır” dedi.

Vatandaşın kötü yönetimden ve söylediklerinin dinlenmemesinden şikayetçi olduğunu savunan Hasan Taçoy, insanların inançlarını yozlaştırmaktan geçen bir süreç yaşanmakta olduğunu söyledi.

-"Denetim mekanizmasında çok eksiklik var"

Ülkede gerekli denetimlerin yapılmadığını belirten Hasan Taçoy, Sayıştay, Ombudsman, Başbakanlık Denetleme Kurulu, Maliye Denetleme Kurulu gibi farklı bir çok denetim organları bulunduğunu belirtti. Taçoy, “Ama maalesef denetim mekanizmasında birçok eksiklik ve gerekli denetimlerin yapılmaması nedeniyle, iş, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki sosyal ve ekonomik yaşantıyı etkileyecek bir boyuta gelmiştir” dedi.

Denetimsizliğin her alanda olumsuzluklara yol açabileceğini belirten Taçoy, devletin denetimde ısrarcı olması gerektiğini söyledi.

Hasan Taçoy, denetimin eksik olması halinde, denetimsizlikten faydalanmaya çalışan veya kendisine daha farklı şeyler yaratmaya çalışan kesimlerin olabileceğini de belirtti.

Yükseköğretimde yaşanan son olayın üzücü olduğunu belirten Hasan Taçoy, sağlıklı bir ekonomi için lokomotif sektörlerde faaliyet gösteren kurumların kalitesini arttırması gerektiğini, kaliteyi düşürecek davranışların zarara yol açacağını söyledi.