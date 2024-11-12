Birleşmiş Milletler'in (BM) iki liderin 16 Ekim’de New York’taki gayriresmi yemekte uzlaştığı üzere, BM Genel Sekreteri himayesinde genişletilmiş bir gayriresmi görüşme düzenlenmesine ilişkin hazırlıkların son aşamasında bulunduğu belirtildi.

Alithia gazetesi, “İngiltere’nin Gözlemci Olacağı 4+1” başlıklı haberinde “elde ettiği bilgilere” dayanarak BM Genel Sekreteri Guterres’in gayriresmi genişletilmiş görüşmenin şeklinin belirlenmesi için görüşmelerini sürdürdüğünü yazdı.

Şimdilik düşüncelerin 4+1 şeklinde bir görüşme yapılması ve İngiltere’nin de bu görüşmeye gözlemci olarak katılması yönünde olduğunu yazan gazete, eldeki bilgilerin İngiltere’nin söz konusu görüşmeye Avrupa Konularından Sorumlu Bakan Yardımcısı düzeyinde katılabileceği yönünde olduğunu iletti.

New York’taki gayriresmi yemeğin, üzerinde mutabakata varılan genişletilmiş gayriresmi görüşmenin şekli konusunda belirsizlikle tamamlandığını kaydeden gazete, görüşmenin genişletilmiş olacağına atıfta bulunulduğunu ancak geçmişte olduğu gibi görüşmenin bileşiminin açıklığa kavuşturulmadığını ifade etti.

Liderlerin bugüne kadar görüşmeye kimlerin katılacağı konusunda kendi yorumlarını yaptıklarını yazan gazete, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın 4+1, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in ise 5+1 görüşmeye atıfta bulunduğuna dikkat çekti.

Gazete çeşitli Rum basın yayın organları tarafında yayımlanan bilgilerin, gayriresmi görüşmenin zamanı olarak kasım sonu-aralık başından söz ettiğini de ekledi.