Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Genel Başkanı Celal Bayar, müftü, diplomat, öğretmen, mukavemetçi, Dr. Rifat Yücelten’in ölümü nedeniyle mesaj yayımladı.
Mesajda, “Eski Kıbrıs müftüsü, diplomat, öğretmen, mukavemetçi, mücahit Dr. Rifat Yücelten’in ölüm haberini üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Değerli mukavemetçi – mücahit dava arkadaşımıza Allah’tan rahmet diliyoruz. Yaslı ailesi, yakınları, arkadaşları ve sevenlerinin başı sağ olsun. Mekanı cennet olsun” ifadeleri kullanıldı.
Editör: Kıbrıs Genç Tv