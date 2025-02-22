Kıbrıs Türk Anne ve Çocuk Sağlığı Derneği yönetim kurulu görev dağılımı yapıldı. Toplantıda başkanlığa Yrd. Doç. Dr. Mine Bahçeci getirildi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, görev dağılımı şöyle oldu:

Yönetim Kurulu; Başkan Yrd. Doç. Dr. Mine Bahçeci, As Başkan Doç. Dr. Dilek Sarpkaya Güder, Genel Sekreter Uzm. Hemşire Nuray Özkol, Sayman Dyt. Yrd. Doç. Dr. Nazife Hürer, Halkla İlişkiler ve Medya Uzm. Hemşire Demet Erol, yedek üye Uzm. Hemşire Münüre Akgör.

AR- GE Eğitim; Yrd. Doç. Dr. Özlem Akalpler, Uzm. Hemşire Fatma Kılavuz, Yrd. Doç. Dr. Dilay Necipoğlu Kalmaz (Yedek üye), Dyt. Dr. Cangül Tuncay Arnavut (Yedek üye).

Denetim Kurulu; Yrd. Doç. Özdem Nurluöz, Hemşire Handan Gür, Mustafa Evleksiz, Uzm. Ebe Sultan Yalçın Usta (Yedek üye), Uzm. Ebe Feride Erol Altınay (Yedek üye)”