Kıbrıs Türk Aşçılar ve Şefler Milli Takımımız Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlenen uluslararası yarışmada 3’üncülük elde ederek büyük başarıya imza attı.

Gold Shah (gold şah) Azerbaycan Bakü'den Kıbrıs Türk Aşçılar ve Şefler Derneği Yönetimine bağlı.

Kıbrıs Türk Aşçılar ve Şefler Milli Takımı Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlenen yarışmada 10 madalya ile ülkemize döndü.

Kıbrıs Türk Aşçılar ve Şefler Milli Takımı'mız Azerbaycan Bakü'de uluslararası 10 ülke arasında gastronomi yarışmasında 3'ncülük elde etti.

Kıbrıs Türk Aşçılar ve Şefler Milli Takımı'mız 3 Altın, 5 gümüş ve 2 boronz olmak üzere toplamda 10 madalya kazanma başarısı gösterdi.

Kıbrıs Türk Aşçılar ve Şefler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Master chef (mastır şef)Zeki Zincirkıran ise organizasyonda ülkemizi wacs Dünya Aşçılar Birliği gözetiminde Gastronomi Hakemi olarak ülkemizi temsil etti

Kıbrıs Türk Aşçılar ve Şefler Milli Takımında Kıbrıs Türk Aşçılar ve Şefler Milli Takım Kaptanı Şef Cafer Çalışkan, Şef Fatih Payat, Şef Uğur Baran Peker ve Şef Ayşe İrem Özer yer aldı.