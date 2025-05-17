19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Girne Antik Liman’da etkinlikler düzenlenecek.

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, program, 19 Mayıs Pazartesi günü saat 12.00’de stantların açılmasıyla başlayacak ve akşam saat 22.00’de sona erecek.

Bayram kutlamaları çerçevesinde saat 12.15’te Oğuz Veli Ortaokulu, dans gösterisi sunacak. Ardından 12.40’ta Dr. Suat Günsel Müzik Grubu, 13.10’da ise Osman Nejat Konuk Ortaokulu Korosu sahne alacak.

Saat 13.30’da Girne Amerikan Koleji Müzik Grubu, 14.00’te Turizm Meslek Lisesi Anonhym’s Müzik Grubu izleyicilerle buluşacak. 14.20’de ise Anafartalar Lisesi, halk dansları gösterisi sunacak.

Etkinlikler, 14.30’da sahne alacak Grup ODDA ile devam edecek. Ardından 15.45’te Doğa International School Rus Korosu, 16.00’da ise Doğa International School dans gösterisi izleyicilerle buluşacak.

Saat 16.30’da 19 Mayıs TMK’dan Grup Detone, 17.00’de aynı okuldan Grup Cloverduser sahne alacak. 17.15’de ise 19 Mayıs TMK Modern Dans Gösterisi sunacak.

Etkinlikler kapsamında saat 17.40’da English School of Kyrenia Müzik Grubu, 18.15’te Grup Super Nova sahne alacak. Gecenin finalinde, saat 18.45’te Niyal Öztürk, 20.00’de ise Ahmet Evan konser verecek.

Tüm gün sürecek program halka açık ve ücretsiz olacak.

Ayrıca gün boyunca Girne Amerikan Üniversitesi, Girne Üniversitesi, ARUCAD ve Kıbrıs Aydın Üniversitesi stantlarında etkinlikler yapılacak.

Program boyunca, hediyelik eşya ile yiyecek-içecek stantları da yer alacak.