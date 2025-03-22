Kıbrıs Türk Barolar Birliği, Baroların, bağımsız yargı için ayakta kalan son kale olduğunu belirterek, “İstanbul Barosu’nun yanındayız” dedi.

Kıbrıs Türk Barolar Birliği'nden yapılan açıklamada, “21 Mart tarihinde İstanbul 2. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin verdiği kararın, doğrudan doğruya İstanbul Barosu’nun seçimle iş başına gelen Yönetim Kurulu üyelerini görevden aldığı” kaydedildi.

Bunun “müdahale” olduğu nitelenen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Yalnızca bir baro yönetimine değil, avukatlık mesleğinin demokratik temsiline, yurttaşların savunma hakkına ve yargının tarafsızlığına yönelik bir darbedir. Bu karar, hukuk düzeninde telafisi zor bir kırılma yaratmış; meslek örgütlerine karşı bir sindirme çabasının en somut örneklerinden biri olmuştur. Barolar, bağımsız yargı için ayakta kalan son kalelerdir. Bugün hedefte İstanbul Barosu vardır; ama aslında tehdit altında olan, hepimizin hukuk güvencesidir. Kıbrıs Türk Barolar Birliği, İstanbul Barosu’nun yanındadır.”