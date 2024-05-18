Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları’nın oyunu “Grönholm Metodu”, Devlet Tiyatroları, Konya 16. Bin Nefes Bir Ses Türkçe Tiyatro Yapan Ülkeler Festivali kapsamında Konya Devlet Tiyatrosu Sahnesi’nde seyirciyle buluşuyor.

Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları’ndan yapılan açıklamaya göre, İspanya, Tataristan, Azerbaycan, Kıbrıs, Brezilya, Küba ve İran olmak üzere 7 yabancı ekip ile 11 yerli grubun katılımıyla yapılacak olan festivalde 29 seçkin oyun ve 44 temsil, Konya genelinde 10 farklı sahnede seyircilerle buluşacak.

Festivalde, meddah gösterisi, müzikaller, kukla gösterileri ve çocuklar için eğitici ve öğretici çocuk oyunlarının yanında, Selçuk Üniversitesi Dilek Sabancı Devlet Konservatuvarında hem konservatuvar öğrencileri hem de oyunculuk alanında kendini keşfetmek isteyen sanatseverlere yönelik iki ayrı oyunculuk sanatı atölye çalışması etkinliği yer alacak.

Grönholm Metodu, 23 Mayıs Perşembe günü saat 18.00’de Konya Devlet Tiyatrosu Sahnesi’nde izlenebilecek.

Hakan Elmasoğlu’nun yönettiği, Jordi Galceran’ın kaleme aldığı oyun; bir şirketin toplantı odasında iş görüşmesine gelen dört kişinin, tüm hünerlerini ortaya koyup işi kapmak için gizem dolu çeşitli sınavlardan geçecekleri trajik ve komik bir serüveni konu alıyor.