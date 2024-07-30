Kıbrıs Türk Emekli Subaylar Derneği Başkanı Kazım And, Kıbrıs’ın fethinin 453’üncü, Türk Mukavemet Teşkilatı’nın (TMT) 66’ncı ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın 48’inci kuruluş yıl dönümü olan 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı’nı kutladı.

And yayımladığı mesajda, Doğu Akdeniz’de korsan yatağı olan Kıbrıs’ın, Osmanlı Devleti tarafından fethiyle, adada ve bölgede üç asrı aşkın süre huzur, barış ve adaletin hüküm sürdüğünü ve sonsuza kadar sürecek Türk varlığının da adada kök saldığını belirtti.

Adanın, İngiltere’ye ilhakından sonra Rumların boş durmayıp, büyük hayalleri olan megalo idealarını gerçekleştirmek için huzursuzluk ve karışıklık yarattığını ifade eden Kazım And, Rumların, Enosis hayallerine ulaşmak için 1955 yılında kurdukları EOKA tedhiş örgütüyle, Türkleri yok etmek üzere Yunanlılarla birlikte katliamlara yöneldiğini kaydetti.

-“Mutlu Barış Harekâtı’na kadar olan süreçte mukavemet ve mücadele ateşi adanın her yerinde diri tutuldu”

Kıbrıs Türkü’nün, adadaki varlığına, hürriyetine, canına, malına ve mukaddesatına yönelen tehditlere karşı koymak, bu topraklarda huzur içinde, hür ve bağımsız olarak yaşamak için tüm yokluk ve zorluklara rağmen varoluş mücadelesinin dayanağı Türk Mukavemet Teşkilatı’nı kurduğunu belirten And, Mutlu Barış Harekâtı’na kadar mukavemet ve mücadele ateşinin adanın her yerinde diri tutulduğunu vurguladı.

Barış Harekâtı sonrasında huzur ve güven ortamına kavuşulmasıyla birlikte efsanevi TMT’nin düzenli orduya dönüştürülerek, gözbebeği ve övünç kaynağı Güvenlik Kuvvetleri Komutanlı'nın (GKK) kurulduğunu ifade eden And, GKK’nın, kurulduğu günden bugüne Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri ile birlikte Kıbrıs Türk halkını yok etmek isteyenlerin karşısında aşılmaz bir engel, sarsılmaz bir güç olarak durduğunu kaydetti.

And, şanlı mücadele tarihini unutmamak ve unutturmamak için “Dün vardık, bugün varız, sonsuza kadar bu topraklarda var olacağız” inancını daima diri tutup, devlete, varoluş ve mücadele tarihine sahip çıkarak, “Tarihini bilmeyenlerin coğrafyası başkaları tarafından çizilir” gerçeğinden hareketle, eğitime önem verilmesi gerektiğini belirtti.

1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı’nı kutlayan Kazım And, şehitleri, ebediyete intikal eden gazileri ve silah arkadaşlarını rahmetle andı, hayatta olan gazilere şükranlarını sundu.