Kıbrıs Türk Fransız Kültür Derneği (KTFKD), kuruluşunun 40. yılını kutladı ve yeni Fransızca kütüphanesini Rüstem Kitabevinde hizmete açtı.

KTFKD Başkanı Şeray Ekici tarafından verilen bilgiye göre Uluslararası Frankofoni Günü kapsamında her yıl düzenlenen kutlamaların bir parçası olarak etkinlik dün Rüstem Kitabevinde gerçekleştirilen etkinliğe Fransa’nın Kıbrıs Büyükelçisi Clélia Chevrier Kolačko de katıldı.

KTFKD’nin tarihçesinin konuşmalarla, fotoğraflarla anlatıldığı ve Fransız Dili ve Kültürü’nün öneminin vurgulandığı gecede Myrrha Trio Grubu da müzik performansı sundu.

-Ekici

KTFKD Başkanı Şeray Ekici, açılış konuşmasında derneğin Fransız dili ile kültürünü tanıtma yönündeki kararlılığını vurguladı. Ekici, yeni kütüphanenin, Fransız ve frankofon kültürü hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyen herkes için bir buluşma, keşif ve öğrenme merkezi olmasını, farklı kuşakları bir araya getiren kültürel bir köprü, Fransızca tutkunları için huzurlu bir sığınak olmasını temenni ettiklerini söyledi.