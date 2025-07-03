Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB) dezenformasyon ve bilgi kirliliğiyle mücadele için yürüttüğü proje kapsamında sosyal medya görselleri paylaştı.

Sosyal medyada görülen her haberin gerçek veya iyi niyetli olmayabileceği, doğru bilgiye ulaşmanın yolunun bunu kontrol etmekten geçtiğinin belirtildiği görsellerde, kısa ve bilgilendirici metinlerle hashtaglare yer verildi.

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği’nden yapılan açıklamada, görsellerin “Kıbrıs’ın Kuzeyinde Sosyal Medya Kampanyaları ve Eğitimler Yoluyla Dezenformasyonla Mücadele” projesi kapsamında hazırlandığı, projenin hedefinin kamuoyunda dezenformasyonun zararlarına karşı farkındalık oluşturmak, medya okuryazarlığı eğitimleriyle eleştirel düşünmeyi teşvik etmek ve doğrulama kültürünü yaygınlaştırmak olduğu belirtildi.