Kıbrıs Türk Halk Dansları Federasyonu heyeti, Türkiye Halk Oyunları Federasyonu’nu ziyaret etti.

Kıbrıs Türk Halk Dansları Federasyon Başkanı Özlem Kadirağa başkanlığındaki heyet, Türkiye Halk Oyunları Federasyonu'nun yeni başkanı Hüseyin Güler'i cumartesi günü Antalya’da ziyaret ederek, kutladı.

Kıbrıs Türk Halk Dansları Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, ziyaret, iki federasyon arasındaki köklü bağları güçlendirmek ve halk dansları alanındaki iş birliğini daha da ileriye taşımak amacıyla gerçekleştirildi.

Kadirağa, ziyaret sırasında yaptığı konuşmada, "Türkiye'nin kültürel zenginliklerinden her zaman ilham aldık. Türk halk dansları, bizim için sadece bir sanat dalı değil, aynı zamanda köklerimize olan bağlılığımızı simgeleyen bir değerdir." diyerek iki ülke arasındaki kültürel bağların derinliğini vurguladı.

Federasyonlar arasında yapılacak ortak projeler, karşılıklı deneyim paylaşımı ve organizasyonlar sayesinde, hem geleneklerin daha geniş kitlelere ulaştırılması hem de halk danslarının uluslararası arenada daha güçlü bir şekilde temsil edilmesinin hedeflendiğini kaydeden Kadirağa, "Farklı bölgelerde düzenleyeceğimiz ortak yarışmalar, festivaller ve seminerler ile halk danslarının birleştirici gücünü vurgulamayı amaçlıyoruz." şeklinde konuştu.

- Yönetim Kurulu hakem seminerlerine katıldı

Ziyaret sırasında Kıbrıs Türk Halk Dansları Federasyonu yönetim kurulu üyelerinin, Türkiye Halk Oyunları Federasyonu tarafından düzenlenen hakem seminerlerine de katıldığını, hakemlerin halk oyunları dünyasında önemli bir rol oynadığını belirten Kadirağa, "Bu seminerler sayesinde hakemlerimizin yetkinlikleri artacak ve daha objektif değerlendirmeler yapılacaktır." dedi.

Kadirağa, ziyaretin iki federasyon için yeni bir dönemin başlangıcı olacağına inandığını ifade etti.

"Ortak projeler, seminerler ve yarışmalarla kültürümüzü daha geniş kitlelere tanıtarak, halk danslarının evrensel bir dil olduğunu tüm dünyaya göstermeyi amaçlıyoruz." diyen Kadirağa, iş birliğinin daha da güçlenerek devam edeceğini belirtti.