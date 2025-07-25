Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası, Hür İşçi Sendikaları Federasyonu’na (Hür-İş) katıldı.

Hür-İş Federasyonu Genel Başkanı Ahmet Serdaroğlu ve federasyona bağlı sendikalar, gelecek dönemdeki adımları ile ilgili basın toplantısı düzenledi.

Kamu-İş Konferans Salonunda yer alan toplantıda konuşan Ahmet Serdaroğlu, Hür-İş Federasyonu hakkında bilgi verdi ve çalışmalarını anlattı.

Serdaroğlu, çalışma yaşamı ve işçi hakları ile ilgili yaptıkları çalışmaları anlatarak, her alanda tarafsız olduklarını, bu bilinçle çalıştıklarını söyledi.

Serdaroğlu, bugün de sağlık alanında bir sendika ile birleştiklerini, bu kararı oybirliği ile aldıklarını kaydetti.

Hemşireler ve Ebeler Sendikasının, KKTC için önemli sendikalardan biri olduğunu söyleyen Serdaroğlu, sendikanın artık Hür-İş çatısı altında daha güçlü hizmet vereceğini belirtti.

Serdaroğlu, sağlıkta bölünmüşlüğün hizmet açısından sıkıntı yarattığını dile getirerek, birleşmenin, sağlık alanı ve meslek için hayırlı olmasını temenni etti.

-Birlikte hareket etme çağrısı



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndaki bazı toplantı ve açıklamalara da değinen Serdaroğlu, sigorta, ihtiyat sandığı ve asgari ücret ile ilgili çalışmalarda, emeğin temsilcisi Hür-İş’in dışarıda bırakıldığını, buna üzüldüklerini söyledi.

Serdaroğlu, çalışma yaşamı, işçi hakları konusunda Hür-İş’in dışarıda bırakılması yanında yasa çalışmaları ile ilgili endişeleri olduğunu ifade ederek, toplantı masasında yer alıp, birlikte hareket ederek, geleceği daha sağlıklı şeffaf planlı bir şekilde oluşturma çağrısında bulundu.

Serdaroğlu, sendika olarak büyüyerek, birleşerek sendikal yaşama devam edeceklerini söyledi.

Serdaroğlu, 3-4 örgüt ile daha görüşmede olduklarını ifade ederek, bir çatı altında toplanarak, birleşerek büyüyerek yola devam edeceklerini, kapılarının herkese açık olduğunu, eşit adil tarafız yürümek isteyenlerin her zaman Hür-İş’e katılabileceğini kaydetti.

-Özgöçmen



Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası Başkanı İbrahim Özgöçmen de, Hür-İş ile birlikte hareket edecek olmaktan "onur duyduklarını" söyledi.

Hür-İş’in "tarafsız, dik, güçlü, kararlı duruşunun" birleşme yönünde motivasyon sağladığını dile getiren Özgöçmen, birleşmenin mesleğe, sağlık alanına ve vatandaşa olumlu yansımasını temenni etti.

Özgöçmen, sadece sağlıkta değil toplum için her alanda mücadelede yer alacaklarını söyledi.