Kıbrıs Türk İzcilik Federasyonu, Türkiye İzcilik Federasyonu organizasyonu ile düzenlenen “Kurtuluşa İlk Adım Milli Bilinç Kampı”na katıldı.

Kıbrıs Türk İzcilik Federasyonu’ndan verilen bilgiye göre, Fedarasyon 41 kişilik izci ekibiyle Samsun’a gitti.

Kıbrıs Türk İzcilik Federasyonu Başkanı Hakan İnce, açıklamasında şöyle dedi:

“Gençlerimizle birlikte Atatürk’ün ayak bastığı Samsun’da bulunmak hem tarihi sorumluluğumuzu yerine getirmek hem de milli birlik ve beraberliğe katkı sağlamak anlamına geldi. Bu yolculuk, bir milletin geçmişine saygı, geleceğine ise umut taşıdı.”

açıklamaya göre, izciler, Samsun’da düzenlenen resmi törenlerde yer alarak ve etkinliklerde aktif rol üstlenerek KKTC’yi temsil ederken, 19 Mayıs’ta Samsun’da dalgalanan her bayrak, gençliğin azmini, milletin birlik ruhunu ve Atatürk’e olan bağlılığı bir kez daha tüm dünyaya gösterdi.